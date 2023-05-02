رسميا.. الزمالك يرفض خوض مباراة السوبر المصري والجبلاوية تحدد البديل

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري موقف النادي رسميا من خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المحدد موعدها يوم 5 من الشهر الجاري في الإمارات.

وقال منصور خلال فيديو نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مساء الاثنين: "مجلس إدارة نادي الزمالك يحافظ على حقوقه، وإذا تم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، الزمالك مستعد أن يسافر إلى الإمارات".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي قرر الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات، ولن يخوض مباراة السوبر المحلي، وهو اعتذار وليس انسحاب".

وواصل: "نادي الزمالك يتعرض لظلم واضح، وهناك معركة ضده من اتحاد الكرة، والأمور واضحة منذ إيقاف القيد عن الفريق وعدم قيد 3 لاعبين من البداية".

يشار إلى أن الزمالك أخطر اللاعبين بإلغاء السفر مساء الاثنين، وتقرر خوض التدريبات الجماعية الثلاثاء بمقر النادي.

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بدوره كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي في الإمارات.



وقال الكومي، في تصريح لقناة "الحدث اليوم": "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر".



وأوضح الكومي أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان يريد إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، أكثر من 12 مباراة، لكن أعضاء اللجنة أقنعوه بالاكتفاء بالعقوبة المعلنة.



وواصل: "أرى أن العقوبة مبالغ فيها، لكن أعضاء اتحاد الكرة لا دخل لهم بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط".



واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا خوض اللقاء في موعده.

المصدر: "وسائل إعلام"