لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري تصدر قرارها بشأن أزمة كهربا والزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرارات لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة عادل الشوربجي بشأن التظلمات المقدمة من الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" والزمالك ورئيسه.

وكذلك مناقشة الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.

وقررت لجنة الاستئناف وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وكهربا والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، اتخذت قرارات رادعة بحق نادي الأهلي ومهاجمه محمود كهربا، إضافة إلى حرمان رئيس الزمالك مرتضى منصور من دخول الملاعب لمدة شهرين.

وقررت لجنة الانضباط، بعد بحث الشكوى المقدمة من نادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا، لسبه جماهير الزمالك، ما يلي:

تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

تحذير رئيس نادي الزمالك، بخطاب رسمي، من العودة لمثل هذا السلوك، وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة، معاقبة لاعب نادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

الإيقاف لمدة 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

تحذير نادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

المصدر: وكالات