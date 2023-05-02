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"معركة عربية" في أستراليا.. ملاكم يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم (فيديو)

الرياضة

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أقدم ملاكم عربي هاو، يدعى آدم عبد الله، على الاعتداء على حكم كرة قدم، خلال إحدى مباريات الهواة في أستراليا.

وأكدت شبكة foxsports الأمريكية أن الملاكم هرب من المكان بعد الاعتداء على الحكم، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.

ونشرت الشبكة الأمريكية تفاصيل ما جرى خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الاثنين.

ووجهت تهم للملاكم عبد الله باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، قبل أن يوجه عدة لكمات لحكم المباراة، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.

وتم اعتقال الملاكم يوم الجمعة الماضي، قبل عرضه أمام محكمة بانكستاون المحلية، بحضور 10 من أفراد أسرته، من بينهم زوجته الحامل في شهرها الخامس.

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ورفضت المحكمة طلبا تقدم به محامي الدفاع للإفراج عن عبد الله، تضمن التزاما من الملاكم بشروط صارمة، مع وضع ضمان قدره 250 ألف دولار، حيث أكد أن موكله ليس له تاريخ من العنف.

وبررت المحكمة قرارها بأنها تتخوف من إقدام الملاكم آدم عبد الله على تعريض سلامة المجتمع وضحيته (الحكم) للخطر.

وتحدث المدعي العام للشرطة أمام المحكمة: "هذا اعتداء مروع على حكم كان يدير مباراة كرة قدم، لم يفعل الحكم أي شيء يدعو لاستفزاز المعتدي، الذي طلب منه الابتعاد عن المكان".

وحسبما قيل في المحكمة، فإن هذه الكلمات أثارت غضب آدم عبد الله، الذي انهال على وجه الحكم بالعديد من اللكمات.

اللافت أن الحكم هو أيضا من أصول عربية، ويدعى خضر ياغي، حيث حاول الدفاع عن نفسه باستخدام أحد الأعلام الموجودة على زوايا الملعب، قبل أن يتلقى لكمات تسببت في كسور بالفك، وفقد أربع من أسنانه، ليخضع بعدها لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يمثل الملاكم آدم عبد الله أمام المحكمة مرة أخرى في يونيو القادم.

المصدر: arabicpost

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