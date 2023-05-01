"الكاف" يصدر بيانا بعد أحداث مباراتي الترجي والرجاء

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، سلوك الجماهير في مباراتي شبيبة القبائل والترجي التونسي في رادس، والأهلي والرجاء المغربي في الدار البيضاء ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي مع اشتعال النيران وإيقاف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

كما لقيت مشجعة مغربية مصرعها جراء أحداث تدافع قبل مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري.

وقال "الكاف" في بيان نشره يوم الاثنين على موقعه: "المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم".

وتابع: "إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي قام بها بعض المشجعين في مباراتي الأهلي ضد الرجاء والترجي ضد شبيبة القبائل".

وواصل: "سيسلم الكاف الأمر بالكامل إلى الهيكل القضائي لمزيد من التحقيق".

وأكمل "الكاف": "كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية، لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية".

المصدر: وكالات