كلوب يخطف الأضواء بتصرفاته المثيرة (فيديو)

خطف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأضواء خلال مباراته المثيرة أمام توتنهام (4-3) مساء يوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والتقطت عدسات القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة، لقطة طريفة للإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، وهو يتحدث مع زميله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، قبل اشتراكه كبديل في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ووجه قبل على رأس ألكانتارا.

Klopp wondering what Thiago was saying to Nunez . pic.twitter.com/iqDhp3RoZ5 — Baros (@Brianbaros1) April 30, 2023

وهنا دخل كلوب على الخط، لحظة انتهاء ألكانتارا من حديثه مع نونيز، وكأن حال لسانه يقول بطريقة ساخرة الإسباني: "هل تريد التدريب مكاني؟".

🔔 | Jurgen Klopp's reaction to Thiago and Darwin Nunez's conversation is going viral https://t.co/44L0Z2tmqB — SPORTbible News (@SportBibleNews) April 30, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان كلوب قد أثار الجدل عقب اقتناص مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة، عندما ركض إلى الحكم الرابع، كونه كان معترضا على بعض القرارات التحكيمية، للاحتفال أمامه بطريقة هستيرية، حتى أنه تلقى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر جراء تلك الحركة الغريبة.

المصدر: وكالات