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كلوب يخطف الأضواء بتصرفاته المثيرة (فيديو)

الرياضة

كلوب يخطف الأضواء بتصرفاته المثيرة (فيديو)
AP /Peter Byrne
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خطف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأضواء خلال مباراته المثيرة أمام توتنهام (4-3) مساء يوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والتقطت عدسات القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة، لقطة طريفة للإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، وهو يتحدث مع زميله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، قبل اشتراكه كبديل في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ووجه قبل على رأس ألكانتارا.

وهنا دخل كلوب على الخط، لحظة انتهاء ألكانتارا من حديثه مع نونيز، وكأن حال لسانه يقول بطريقة ساخرة الإسباني: "هل تريد التدريب مكاني؟".

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وكان كلوب قد أثار الجدل عقب اقتناص مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة، عندما ركض إلى الحكم الرابع، كونه كان معترضا على بعض القرارات التحكيمية، للاحتفال أمامه بطريقة هستيرية، حتى أنه تلقى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر جراء تلك الحركة الغريبة.

المصدر: وكالات 

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