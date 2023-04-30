مباراة مجنونة ورد فعل هيستري.. إصابة كلوب بعد سلوك غريب أمام الحكم الرابع (فيديو)

تعرض الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام ضيفه توتنهام (4-3) التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوجه كلوب، بعد أن اقتنص البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز "للريدز" في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، توجه للاحتفال بطريق هيسترية أمام الحكم الرابع.

وأمسك مدرب ليفربول بالعضلة الخلفية للفخذ، أثناء عودته إلى مقاعد بدلاء فريقه، وهو يعرج ما يوحي بإصابته بشد في العضلة الخلفية.

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ونجح فريق ليفربول في انتزاع فوز ثمين من ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مجنونة، على ملعب "أنفليد"، ليقفز إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، ويقترب من منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل.

المصدر: RT