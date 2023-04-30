محمد صلاح يحطم رقما مميزا في مباراة "مجنونة" تاريخية (فيديو)

حقق النجم المصري محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراته اليوبيلية الـ300 مع نادي ليفربول أمام ضيفه توتنهام (4-3) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 184 هدفا بقميص "الريدز".

هدف محمد صلاح اليوم ضد توتنهام ❤. pic.twitter.com/PRUVdA74XN — Mohamed Salah fans (@ffqf24996941) April 30, 2023

وأفاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول من خلال منشور، أن نجمه محمد صلاح سجل رقم 184 بقميص النادي في مباراته رقم 300 بجميع المسابقات، ليحطم رقم أسطورة "الريدز" المهاجم السابق روبي فاولر، الذي سجل 183 هدفا في 369 مباراة بجميع البطولات.

184 - Mohamed Salah has now scored 184 goals in his 300 appearances for Liverpool, leapfrogging @Robbie9Fowler (183 in 369 games) into sixth in the club's all-time top scorers. Rising. pic.twitter.com/ZdLaiA5XkH — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2023

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وبدورها أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن محمد صلاح أصبح رابع لاعب في قائمة الأكثر تسجيلا لنادي ليفربول خلال أول 300 مباراة، حيث يحتل روجر هانت صدارة القائمة، برصيد 200 هدف، ويليه أيان راش بـ188 هدفا، وجوردون هودسون برصيد 185 هدفا، ومن ثم النجم المصري رابعا.

كما رفع محمد صلاح (30 عاما) رصيده إلى 17 هدفا في الموسم الحالي للدوري، وتقدم إلى المركز الرابغ في جدول ترتيب الهداف، الذي يتصدره النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 34 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، ومن ثم الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد برصيد 20 هدفا.

المصدر: RT