غوارديولا يعود.. مانشستر سيتي ينتزع صدارة الدوري

تربع فريق مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فولهام (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة 34 من "البريمير ليغ".

وأحرز ثنائية مانشستر سيتي كل من المهاجمين، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والأرجنتيني جوليان ألفاريز عند الدقيقتين (3 من ضربة جزاء، 36) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وحقق فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف الكروي" بيب غوارديولا، انتصاره الثامن على التوالي، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة، وتعتلي صدارة "البريمير ليغ"، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق أرسنال.

بينما تعرض نادي فولهام للهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT