"المدمر" هالاند يواصل تحطيم الأرقام

حقق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، إنجاز تاريخيا خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه فولهام، اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي بهدف مبكر، سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من البداية، من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم، وأصبح واحدا من الهدافين التاريخيين "للبريميرليغ" خلال موسم واحد (38 مباراة)، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول في الموسم (1993-1994) وآلان شيرار في الموسم التالي.

كما بات النجم النرويجي، أول لاعب يسجل 50 هدفا أو أكثر لفريق إنجليزي بكل البطولات في موسم واحد منذ عام 1931، عندما حقق ذلك المهاجم البريطاني توم وارينج (ولد يوم 12 أكتوبر 1906 وتوفي يوم 20 ديسمبر 1980).

ويتربع إيرلينغ هالاند (22 عاما) على عرش صدارة هداف الدوري، برصيد 34 هدفا مبتعدا بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: RT