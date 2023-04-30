المغرب.. وفاة مشجعة قبيل مباراة الرجاء والأهلي المصري

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي وفاة مشجعة للفريق، قبل انطلاق مباراته مع ضيفه الأهلي المصري (0-0)، مساء أمس السبت، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونعى نادي الرجاء الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك المشجعة التي تدعى نورة، وأعرب رئيس مجلس إدارة الرجاء، عزيز البدراوي، وأفراد النادي عن "حزنهم العميق بعد فقدان عضو من العائلة الرجاوية".

facebook/RajaClubAthleticOfficiel

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وذكرت تقارير صحفية مغربية أن المشجعة فارقت الحياة خلال وجودها بمحيط ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، نتيجة تدافع وازدحام كبير عند إحدى بوابات الملعب الذي احتضن المباراة بين الفريقين.

وودع نادي الرجاء الرياضي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله من دون أهداف أمام الأهلي، مساء السبت، وهزيمته ذهاب بهدفين من دون رد على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: "facebook/RajaClubAthleticOfficiel"