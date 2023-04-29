الأهلي المصري يبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال على حساب الرجاء المغربي

صعد نادي الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه الرجاء الرياضي المغربي، بعد التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم السبت.

وأخفق نادي الرجاء في هز شباك "المارد الأحمر" المصري، على مدار شوطي المباراة التي جرت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحجز نادي الأهلي مقعدا له في الدور قبل النهائي للبطولة القارية، بفضل الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بهدفين من دون رد يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

وسيكون الأهلي بانتظار الفائز من المباراة التي تجمع في هذه الأثناء نادي الترجي الرياضي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، والتي تأخرت بداية الشوط الثاني لنحو 40 دقيقة، بسبب اندلاع مواجهات بين قوات الأمن وجمهور الترجي، في ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

المصدر: RT