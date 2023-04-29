ماميلودي الجنوب إفريقي يقف عائقا أمام مواجهة مغربية جزائرية (فيديو)

أطاح نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري، من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، إثر فوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من لاعبي خط الوسط ثيمبا زواني، وثابيلو مورينا في الدقيقتين (45، و49) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الجزائري سفيان بوشار هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وجدد فريق ماميلودي صن داونز بذلك فوزه على نادي شباب رياضي بلوزداد، حيث كان الفريق الجنوب إفريقي قد تغلب على منافسه الجزائري في عقر داره (4-1) في لقاء الذهاب أيضا، يوم السبت الماضي، على ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

وضرب فريق ماميلودي صن داونز موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع نادي الوداد الرياضي المغربي الذي أقصى بدوره فريق سيمبا التنزاني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، وذلك بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بهدف لمثله.

المصدر: RT