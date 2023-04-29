الهلال يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية عامة، والسعودية واليابانية خاصة مساء اليوم السبت، صوب ملعب الملك فهد الدولي، الذي يحتضن مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال، بين الهلال وأوراوا.
ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي للعاصمة الرياض.
وسيبدأ الأرجنتيني رامون دياز (63 عاما) المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للزعيم" لمواجهة الفريق الياباني:
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ⚽️💙#الهلال_أوراوا#ساند_بالأزرقpic.twitter.com/jXVV1tlRCi— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 29, 2023
ويمني نادي الهلال النفس بالظفر باللقب الآسيوي، للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد تتويجه باللقب، في نسخ (1992، 2000، 2019، و2021).
الطريق إلى نهائي #دوري_أبطال_آسيا2022 🛣️— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 28, 2023
نادي الهلال السعودي يسعى للتتويج بلقب #دوري_أبطال_آسيا للمرة الخامسة في التاريخ 🏆@Alhilal_FCpic.twitter.com/3liM1bFRCq
وفي المقابل، يسعى فريق أوراوا ريد دياموندز إلى رفع كأس دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي (2007، و2017).
31 هدف في 9 مباريات 😱— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 29, 2023
تعرفوا على مسيرة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في #دوري_أبطال_آسيا2022 🇯🇵♦️pic.twitter.com/Roc6y3zLXj
المصدر: وكالات