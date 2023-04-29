الهلال يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية عامة، والسعودية واليابانية خاصة مساء اليوم السبت، صوب ملعب الملك فهد الدولي، الذي يحتضن مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال، بين الهلال وأوراوا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي للعاصمة الرياض.

وسيبدأ الأرجنتيني رامون دياز (63 عاما) المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للزعيم" لمواجهة الفريق الياباني:

ويمني نادي الهلال النفس بالظفر باللقب الآسيوي، للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد تتويجه باللقب، في نسخ (1992، 2000، 2019، و2021).

الطريق إلى نهائي #دوري_أبطال_آسيا2022 🛣️



نادي الهلال السعودي يسعى للتتويج بلقب #دوري_أبطال_آسيا للمرة الخامسة في التاريخ 🏆@Alhilal_FCpic.twitter.com/3liM1bFRCq — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 28, 2023

وفي المقابل، يسعى فريق أوراوا ريد دياموندز إلى رفع كأس دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي (2007، و2017).

31 هدف في 9 مباريات 😱



تعرفوا على مسيرة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في #دوري_أبطال_آسيا2022 🇯🇵♦️pic.twitter.com/Roc6y3zLXj — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 29, 2023

المصدر: وكالات