بعد هدف "كوميدي" وطرد الدوسري.. الهلال في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى اليابان (فيديو)

فرض نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني التعادل على مضيفه الهلال السعوي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكرا سجله السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الياباني شينزو كوروكي بهدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأكمل الفريق السعودي "الزعيم" المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 بعد طرد صاحب هدفه الوحيد سالم الدوسري.

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واستدرج فريق أوراوا ريد دياموندز بذلك منافسه نادي الهلال إلى ملعبه "سايتاما 2002"، الذي سيكون مسرح لمباراة الإياب "الحسم" على لقب دوري أبطال آسيا.

يذكر أن نادي يحمل اللقب والرقم القياسي للبطولة بأربعة ألقاب (1992، 2000، 2019، و2021).

بينما رفع فريق أوراوا ريد دياموندز كأس دوري أبطال آسيا مرتين في نسختي (2007، و2017).

المصدر: RT