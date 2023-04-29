الروسي مدفيديف يبلغ الدور الثالث لبطولة مدريد للأساتذة

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس "ATP Masters 1000. Mutua Madrid Open"، التي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها (7.7) ملايين يورو.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب منافسه الإيطالي أندريا فافسوري، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و22 دقيقة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب دانييل مدفيديف (27 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة، مع مواطنه ألكسندر شيفتشينكو الذي تغلب بدوره على التشيكي إيرجي ليتشكا بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1) في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT