"الماتادور" ألكاراز يحبط كمين روسوفوري (فيديو)

نجا النجم الإسباني كارلوس ألكاراز من فخ الفنلندي إميل روسوفوري في بطولة مدريد للتنس "ATP Masters 1000. Mutua Madrid Open"، البالغ مجموع جوائزها (7.7) ملايين يورو.

وفاجأ إميل روسوفوري الماتادور الإسباني بالفوز عليه بستة أشواط مقابل شوطين في المجموعة الأولى، لكن ألكاراز تمكن من الفوز بصعوبة في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة، ومن ثم حسم النتيجة المجموعة الثالثة لصالحه بسهولة، بستة أشوط مقابل شوطين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعتين و17 دقيقة.

إقرأ المزيد

وضرب كارلوس ألكاراز (25 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع البلغاري غريغور دميتروف الذي تغلب بدوره على الفرنسي غريغوري باريري، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-6) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT