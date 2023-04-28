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"حجر- ورق – مقص".. حدث طريف في ملعب للتنس (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس "ATP Masters 1000. Mutua Madrid Open"، البالغ مجموع جوائزها (7.7) ملايين يورو، على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وشهدت البداية واقعة غريبة، فقد لجأ اللاعبان إلى طريقة طريفة لتحديد منفذ الإرسال الأول في المباراة، بعد أن فشلت محاولة استخدام قرعة افتراضية بقطعة نقدية.

فقد اقترح أندريه روبليف اللجوء إلى اللعبة القديمة "حجر- ورق – مقص" لتحديد الفائز بتنفيذ الإرسال الأول، وبالفعل تم ذلك وكسب اللاعب السويسري الرهان.

ولكن اللاعب الروسي نجح في الفوز على فافرينكا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

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وضرب روبليف (25 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الياباني يوشيتو نيشوكا الذي تغلب بدوره على السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

يذكر أن حجر- ورق – مقص: هي ملاعبة يدوية بين شخصين، يتم فيها العد إلى ثلاثة، ويختار كل من المتنافسين واحدا من الأشياء الثلاثة، حجر، ورق، أو مقص، والتعبير عن ذلك بحركة اليد، والفائز يحدد حسب القوانين التالية: الحجر يهزم المقص (بكسره) والورق يهزم الحجَر (بتغطيته) والمقص يهزم الورق (بقصه)، وبذلك فأي اختيار يهزمه اختيار آخر، ويمكنه هزم الاختيار الثالث.

المصدر: RT 

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