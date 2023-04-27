رئيس برشلونة يعلن الاتفاق على "صفقة" تاريخية

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، التوصل لاتفاق على تمويل مشروع "إسباي بارسا" لتجديد ملعب "كامب نو"، وبناء مدينة رياضية حوله باستثمارات قيمتها 1450 مليون يورو.

وأكد لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أعمال المشروع الجديد ستبدأ في صيف العام الجاري، مضيفا "إنه المشروع الحلم، لنكون الأفضل في العالم"، واصفا إياه بأنه "المشروع الإنشائي الأهم في تاريخ النادي".

وأوضح رئيس النادي الكتالوني "المشروع الجديد لن يحمل أعضاء النادي تكاليف إضافية، ولا يشكل خطرا على الإدارة الرياضية، ولن يتم رهن أصول البارسا".

ولفت إلى أن مشروع "إسباي بارسا" سيتم بمشاركة 20 مستثمرا، مضيفا "هذا المشروع يعني أن مؤسسة برشلونة حاليا أقوى من أي وقت مضى، ولم يفقد النادي سمعته في الأسواق المحلية والعالمية".

وختم خوان لابورتا تصريحاته في هذا الشأن "على الرغم من أن البعض أراد عرقلتنا، إلا أن برشلونة خرج أقوى، وأنجزنا تفاصيل هذا المشروع وتكاليفه وآليات تمويله في غضون عامين، وهي مهمة لم تكن سهلة، ولكنه سيكون إرثا لهذا النادي".

المصدر: وكالات