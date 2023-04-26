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برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة (فيديو)

الرياضة

برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة (فيديو)
AP /Pablo Garcia
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مني فريق برشلونة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه رايو فاليكانو (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط ألفارو غارسيا، والمدافع فران غارسيا في الدقيقتين (19، 53) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق الكتالوني الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

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وتوقف رصيد نادي برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 76 نقطة، ولكنه يحتل صدارة الدوري "لا ليغا" بفارق 9 نقاط كاملة أمام غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد، الذي تعرض بدوره لهزيمة ساحقة أمام مضيفه جيرونا (2-4) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

في المقابل، رفع فريق رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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