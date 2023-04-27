إدراج كلمة "بيليه" في قاموس اللغة البرتغالية.. فماذا تعني؟!

أصبح "بيليه" أحدث كلمة في اللغة البرتغالية، بعد إدراجها يوم الأربعاء في قاموس "ميكايليس"، الأكثر استخداما في هذه اللغة.

وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.

وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها: "شيء أو شخص لا يماثله شخص آخر، بسبب جودته أو قيمته أو تفوقه، مثل بيليه الذي يعد لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، الذي يعد أعظم رياضي على الإطلاق، واستثنائيا وغير قابل للمقارنة وفريدا".

🚨IT’S OFFICIAL🚨



The word Pelé has been added to the Dictionary.



Immortalised in the Portuguese language.



• pe.lé® adj m+f sm+f That or someone who is out of the ordinary, what or who by virtue of their quality, value or superiority cannot be equaled to anything or anyone. pic.twitter.com/P4Y59O7XIJ — AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) April 26, 2023

إقرأ المزيد

ومع ذلك، يشير القاموس بحرف R إلى أن الكلمة الجديدة هي علامة تجارية مسجلة.

وتم إدراج اسم الأسطورة البرازيلية في القاموس بفضل حملة دعمتها مؤسسة بيليه، التي جمعت 125 ألف توقيع عبر الإنترنت خلال بضعة أشهر.

وحصلت الحملة على دعم نادي سانتوس الذي لعب "الملك" فيه معظم مسيرته الرياضية، ومجموعة جلوبو الإعلامية.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.

وتوفي بطل كأس العالم ثلاث مرات في ديسمبر الماضي عن 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.



المصدر: "وكالات"