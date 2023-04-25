تكريم مثير للجدل لـ"بيليه" يتسبب بهلع الجماهير (فيديو)

لم يتوقع أحد أن يتحول تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى حدث مثير للجدل وذلك بسبب دمية عملاقة ومخيفة، وفقا لما ورد في صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان من المقرر تكريم بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، قبل انطلاق مباراة الذهاب من نهائي بطولة برنامبوكانو لكرة القدم والتي جمعت فريقي سبورت ريسيفه وريترو.

وتم اختيار دمية عملاقة لبيليه من أجل تكريم أحد أعظم لاعبي كرة القدم بعد مضي 4 أشهر على رحيله.

لكن الدمية العملاقة صدمت الجماهير عند دخولها إلى أرض الملعب قبل المباراة، ويرجع ذلك إلى أن الدمية لا تشبه كثيرا الأسطورة البرازيلية ولديها ابتسامة مخيفة بشكل مرعب، وفقا لـ"ماركا".

وعلى الرغم من ملامح وجه الدمية المشوهة، فإن المشجعين صفقوا لها بعدما خرجت من غرف تبديل الملابس.

وتم وضع علم البرازيل على ظهر الدمية العملاقة، في إشارة إلى اعتبار بيليه كبطل خارق في بلاده.

ومع ذلك، حلت "الكارثة" بعد فترة وجيزة، فبينما كانت الدمية تشق طريقها خارج الملعب، قرر الرجل الذي يتحكم بها أنه سيكون من الجيد الترحيب بالحشد، ودفع ذراعه من فجوة في البنطال.

Antes de Sport x Retrô, pela final do Pernambucano, Pelé foi homenageado 👏👏👏



O boneco gigante do Rei entrou no gramado da Ilha do Retiro e deu o pontapé inicial para a decisão, sendo aplaudido pelos jogadores, equipe de arbitragem e pelos torcedores #gepic.twitter.com/9FQo1wCMRe — ge (@geglobo) April 22, 2023

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وبحسب "ماركا" فإن هذا الخطأ أثار خوف الجماهير حيث علق أحدهم: "هذا حقا هو أكثر شيء إثارة للروع رأيته في حياتي".

وكتب ثان: "أنا لست من الأشخاص الذين يدعون الناس إلى فقدان وظائفهم، لكن كل من يعتقد أن هذه فكرة جيدة يجب إقالته".

وتوفي بيليه عن عمر يناهز الـ 82 عاما في ديسمبر الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

ويعد بيليه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نجح في التتويج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، وكان ذلك في مونديال السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970.

وما زال بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، ولكن بالشراكة مع مواطنه نيمار دا سيلفا، ولكل منهما 77 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"