"مباراة الموسم" اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "الاتحاد" الذي يستضيف مباراة قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين مانشستر سيتي وضيفه أرسنال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه "أرسنال" بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

2- كايل ووكر

إقرأ المزيد

3- روبين دياز

25- مانويل أكانجي

5- جون ستونز

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا في قمة الليلة أمام أرسنال بالدوري الممتاز @PLinArabic 📝#السيتيpic.twitter.com/lyCzeRV5LV — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2023

بينما اختار الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا (41 عاما) المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه السيتي:

1- آرون رامسدايل

4- بنجامين وايت

إقرأ المزيد

16- روب هولدينغ

6- غابرييل ماغاليس

35- أولكسندر زينتشينكو

5- توماس بارتي

34- غرانيت تشاكا

8- مارتن أديغارد

7- بوكايو ساكا

11- غابرييل مارتينيلي

9- غابرييل جيسوس.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Xhaka returns

🪄 Odegaard makes 100th appearance

⚡️ Jesus in attack



Let’s do this - together! pic.twitter.com/0oUpIYvl0o — Arsenal (@Arsenal) April 26, 2023

ويحتل نادي أرسنال الصدارة برصيد 75 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراتين أقل.

المصدر: RT