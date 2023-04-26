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مانشستر سيتي يكتسح أرسنال في "مباراة الموسم" ويقترب من لقب "البريمير ليغ".. فيديو

الرياضة

مانشستر سيتي يكتسح أرسنال في
AP /Dave Thompson
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قطع مانشستر سيتي شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على المتصدر أرسنال (4-1) مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 33 "للبريمير ليغ".

وأحرز النجم البلجيكي كيفين دي بروين هدفين لأصحاب الأرض الأول والثالث، في الدقيقتين (7 و54).

بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، لاعب خط الوسط الإنجليزي جون ستونز، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عند الدقيقتين (45، 90) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الإنجليزي روب هولدينغ هدف الشرف للفريق اللندني "المدفعجية" بحلول الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

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وحقق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بذلك انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر أرسنال، الذي لعب مباراتين أكثر، وبات مهددا بفقدان الصدارة وحلم الفوز بلقب بطل الدورة لأول مرة منذ 19 عاما.

المصدر: RT 

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