المصري محمد صلاح والجزائري سعيد بن رحمة وجها لوجه

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الإسكتلندي ديفيد مويس (60 عاما) المدير الفني لفريق وست هام يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

1- لوكاس فابيانسكي

5- فلاديمير كوفال

4- كورت زوما

21- أنجيلو أوغبونا

3- آرون كريسويل

41- ديكلان رايس

28- توماس سوسيك

8- بابلو فورنالس

22- سعيد بن رحمة

11- لوكاس باكيتا

20- جارود بوين.

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه وست هام يونايتد:

1- أليسون بيكر

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

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32- جويل ماتيب

4- فيرجيل فان دايك

26- أندرو روبرتسون

3- فابينيو

14- جوردان هندرسون

17- كورتيز جونز

20- ديوغو جوتا

11- محمد صلاح

18- كودي جاكبو.

اختيارات مدربنا يورغن كلوب في مواجهة #وستهام_ليفربول 💪⚪️ pic.twitter.com/iI7OLesOdQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 26, 2023

ويشغل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 50 نقطة، حصل عليها من 31 مباراة.

بينما يحتل نادي وست هام يونايتد، المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 34 نقطة، حصدها من 31 مباراة أيضا.

المصدر: RT