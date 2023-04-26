 
مباشر

ليفربول يقلب الطاولة على وست هام يونايتد في عقر داره (فيديو)

الرياضة

ليفربول يقلب الطاولة على وست هام يونايتد في عقر داره (فيديو)
AP /Alastair Grant
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7bs

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، عند الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ولكن ليفربول "الريدز" رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الهولندي كودي جاكبو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقتين (18، و67) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد لندن الأولمبي.

إقرأ المزيد
المصري محمد صلاح والجزائري سعيد بن رحمة وجها لوجه
المصري محمد صلاح والجزائري سعيد بن رحمة وجها لوجه
إقرأ المزيد
"المدمر" هالاند يحطم رقما آخر لمحمد صلاح (فيديو)

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة حصدها من 32 مباراة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما يشغل نادي وست هام يونايتد المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة، حصل عيلها من 32 مباراة أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا