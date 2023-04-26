ليفربول يقلب الطاولة على وست هام يونايتد في عقر داره (فيديو)

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، عند الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

🚨🚨🚨🚨 هدف ويستهام الأول ضد ليفربول 🔥pic.twitter.com/40OOxxEjhs — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 26, 2023

ولكن ليفربول "الريدز" رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الهولندي كودي جاكبو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقتين (18، و67) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد لندن الأولمبي.

الدوري الانجليزي : وست هام 1 - 2 ليفربول | هدف ماتيب



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب ggo_ll

pic.twitter.com/3TbCWmoaBB — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) April 26, 2023

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وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة حصدها من 32 مباراة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما يشغل نادي وست هام يونايتد المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة، حصل عيلها من 32 مباراة أيضا.

المصدر: RT