"لا أريد إقالته لهذا السبب".. يورغن كلوب يمازح مدرب نادي وست هام قبل مباراتهما اليوم

مازح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ديفيد مويس، المدير الفني لنادي وست هام يونايتد قبل مباراتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 "للبريمير ليغ".

قال كلوب إنه لا يتمنى أن تتم إقالة ديفيد مويس من منصبه، حتى لا يكون الألماني أكبر مدرب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبلغ مويس من العمر 60 عاما وقد بدأ مسيرته التدريبية في المسابقة الإنجليزية منذ ما يقرب 20 عاما، فيما أكمل كلوب عامه الـ55، وكانت أولى مهامه في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول سنة 2015.

وأضاف كلوب ممازحا، خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة: "إذا كان وست هام يونايتد قد أقال ديفيد مويس، سأكون أكبر مدرب في الدوري الإنجليزي، ولم أكن أرغب في ذلك!، ديفيد يجب أن يبقى!، إنّه زميل بارز".

وتابع المدرب: "إنّه شخص جيد حقا، يعجبني أنه دائما ما يجد طريقة تجعله مديرا متميزا، ربما لم ينجح الأمر معه في مانشستر يونايتد، لكن تلك كانت أصعب لحظة في التاريخ لتولي المسؤولية هناك".

ويحتل نادي وست هام يونايتد، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 34 نقطة، ليس ببعيد عن المراكز المهددة بالهبوط، بينما يشغل ليفربول المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 50 نقطة، بعيدا عن مراكز دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات