باريس سان جيرمان الثالث في قائمة أولويات زيدان.. فمن الأول والثاني؟

أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يأتي في المركز الثالث ضمن قائمة أولويات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المقرر أن يعود زيدان (50 عامل) للتدريب في الموسم المقبل، بعد فشل توليه تدريب منتخب فرنسا، لتجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب.

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن زيدان يعتبر الحلم الأكبر لباريس سان جيرمان، رغم عدم حسم مصير كريستوف جالتيه إلى الآن.

وأضاف التقرير: "رغم الاهتمام بزيدان والرغبة في توليه المسؤولية، إلا أن المدرب الفرنسي لا يضع سان جيرمان كأولوية بالنسبة له".

واختتم التقرير: "زيدان يفضل تولي قيادة يوفنتوس، على تدريب باريس.. أما في حالة تلقيه عرضا من ريال مدريد، سيضحي بكل شيء من أجل العودة لقيادة الميرنغي مرة أخرى".

ويرتبط الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد، حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه مطلوب لتولي قيادة منتخب البرازيل.

المصدر: وسائل إعلام