فان دايك يكشف عن نظرته للحاضر ومستقبل محمد صلاح 

يرى الهولندي فيرجيل فان دايك، صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن زميله النجم المصري محمد صلاح سينظر إليه على أنه أسطورة عندما ينهي مسيرته في أي مكان.

وقال فان دايك، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أعتقد أن معظم اللاعبين الذين لعبوا هنا في السنوات الأخيرة، ساهموا في فوزنا بجميع الألقاب.. هذا أمر رائع وشيء كبير".

وأضاف: "صلاح سينظر إليه بالتأكيد على أنه أسطورة، عندما ينهي مسيرته في أي مكان.. إنه لاعب مهم، وعليه أن يستمر في تقديم ما يفعله من أجل نفسه والنادي، ومن أجلنا أيضا".

وواصل النجم الهولندي: "أعتقد أنه في مراحل لاحقة، سيكون صلاح بالتأكيد موضع تقدير كبير من قبل العالم الخارجي.. لكننا نقدر كل ما يفعله يوما بعد يوم".

واختتم فان دايك: "نرى كل العمل الشاق الذي يقوم به صلاح.. علينا فقط الاستمرار والتمتع بأسلوب لعبه".

وحقق محمد صلاح 7 ألقاب مع ناديه الحالي ليفربول خلال 6 مواسم معه، وهي: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وسجل محمد صلاح في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، لينعش آمال "الريدز" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 50 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

ويحتل محمد صلاح (30 عاما) المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول بالتساوي مع روبي فاولر، برصيد 183 هدفا أحرزها خلال 298 مباراة فقط.

قائمة هدافي فريق ليفربول التاريخيين:

1-إيان راش 346 هدفا

2- روجر هانت 285 هدفا

3- جوردون هودسون 241 هدفا

4- بيلي ليدل 228 هدفا

5- ستيفن جيرارد 186 هدفا

6- محمد صلاح 183 هدفا

7- روبي فاولر 183 هدفا.

المصدر: وسائل إعلام