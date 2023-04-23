الدوري الإسباني.. برشلونة يتغلب على أتلتيكو ويحكم قبضته على الصدارة

أحكم نادي برشلونة قبضته على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا بهدف دون رد على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأحد، في قمة المرحلة 30 من المسابقة.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لجناحه فيران توريس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، وأعاد الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي تغلب أمس على سيلتا فيغو 2-0، إلى 11 نقطة.

أما أتلتيكو فقد توقف رصيده عند 60 نقطة وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT