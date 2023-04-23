إلغاء مباراة بكرة القدم في ألمانيا بعد رشق وجه الحكم بالجعة (فيديو)

ألغيت مباراة بكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا يوم الأحد، بعد أن رشق مشجع غاضب الحكم بالجعة (البيرة) في أعقاب الشوط الأول.

ولم تستمر مباراة تسفيكاو المهدد بالهبوط ضد الزائر روت فايس إيسن في الشوط الثاني لأن الحكم نيكولاس فينتر تلقى كوبا من البيرة في وجهه من قبل أحد المشجعين، والذي يبدو أنه غير راضٍ عن قراره بطرد لاعب في فريق تسفيكاو ومنح ركلة جزاء لفريق إيسن قبل نهاية الشوط الأول.

Das Spiel der @3Liga zwischen @FSVZwickau und @rot_weiss_essen ist am Sonntag in der Halbzeit abgebrochen worden. Schiedsrichter Nicolas Winter war beim Gang in die Kabine von einem Fan Bier ins Gesicht geschüttet worden. @CollinasErben#FSVRWEpic.twitter.com/mnABsRkjjb — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) April 23, 2023

وأخرج فينتر بطاقة حمراء لمدافع تسفيكاو، نيلز بوتسن لإسقاطه المهاجم الأمريكي إيزياه يونغ، ثم منح إيسن ركلة جزاء بعد لمسة يد من ركلة حرة.

وسجل سيمون إنغلمان ركلة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1، عندما عبر مشجعو الفريق عن إحباطهم.

المصدر: أ ب