باللغة العربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بعيد الفطر (فيديو)

حرص نجم النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تهنئة جماهير فريقه والمسلمين عامة بمناسبة عيد الفطر، عبر فيديو نشره حساب "العالمي" على موقع "تويتر".

ونشر نادي النصر أمس الجمعة، فيديو قال فيه رونالدو وهو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس: "عيد مبارك".

عيدكم مبارك 💛🤩 pic.twitter.com/FViP4bkhAK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023

كما نشر النجم البرتغالي تدوينة على حسابه في موقع "إنستغرام"، قائلا: "‏التركيز في التحضير لنصف النهائي" في إشارة لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غد الاثنين.

وأضاف: "عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم".

وكان رونالدو أثار جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وكأنه يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر بهدفين دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة 25، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودافع مجلس إدارة نادي النصر عن رونالدو حيث قال: "رونالدو يعاني من إصابة ولم يقم بأي حركة مسيئة. كريستيانو تلقى ضربة قوية في منطقة حساسة جدا".

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعدها قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، حيث قررت تغريم نادي النصر 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بينما لم تفرض أي عقوبة على رونالدو.

المصدر: RT