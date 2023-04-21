الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهزم أنجيه ويسير بثبات نحو اللقب

واصل باريس سان جيرمان سيره بثبات نحو الاحتفاظ باللقب والتتويج الـ11 القياسي، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه أنجيه 2-1 في المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبفضل ثنائية لكيليان مبابي، حقق سان جيرمان فوزه السادس عشر تواليا على أنجيه الذي لم يذق طعم الفوز على نادي العاصمة في كافة المسابقات منذ عام 1975 (3-1 في الدوري)، رافعا بذلك رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة مؤقتا عن غريمه مارسيليا الثاني، وذلك قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

ويخوض مارسيليا الأحد اختبارا شاقا مع مضيفه ليون، على غرار لنس الثالث الذي يبتعد عن النادي المتوسطي بفارق نقطة قبل مباراته السبت مع ضيفه موناكو الرابع.

ويبدو طريق سان جيرمان معبدا من الآن وحتى نهاية الموسم من أجل الفوز بلقبه الحادي عشر القياسي وفض الشراكة مع سانت إتيان (10 حاليا لكل منهما)، إذ يلتقي لوريان، وتروا، وأجاكسيو، وأوكسير، وستراسبورغ، وكليرمون تواليا في المباريات المتبقية.

في المقابل، وبسبب قرار رابطة الدوري الفرنسي بإنزال أربعة فرق إلى الدرجة الثانية هذا الموسم عوضا عن ثلاثة وصعود اثنين فقط من الدرجة الثانية من أجل تقليص عدد الفرق في "ليغ 1" إلى 18 عوضا عن 20، بات أنجيه أول الهابطين منطقيا، بعدما وقف عداد انتصاراته عند ثلاثة فقط هذا الموسم في المركز الأخير بفارق 17 نقطة مؤقتا عن منطقة الأمان قبل ست مراحل على النهاية.

المصدر: وكالات