سواريز يثير جنون عشاق برشلونة بصورة لميسي

أثار لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق الجدل حول عودة ليونيل ميسي لصفوف النادي الإسباني بالفترة المقبلة في ظل الشائعات المنتشرة عن عودة النجم الأرجنتيني للكامب نو.

ونشر سواريز عبر حسابه الشخصي الرسمي على "إنستغرام" صورة له تجمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي وهما بقميص برشلونة، وعلق: "يعود".

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وكانت الصورة من الاحتفالية للويس سواريز وميسي بالفوز الساحق لبرشلونة على ديبورتيفو في ريازور بنتيجة 0-8، حيث سجل سواريز أربعة أهداف بينما سجل ميسي هدفا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم، ويرفض البرغوث فكرة تمديد عقده مع البي أس جي.



ويسعى برشلونة لإعادة ميسي بشكل جدي، من أجل تحقيق الاستفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.



ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.



وأفادت تقارير أن عقد ميسي مع برشلونة سيمتد حتى يونيو 2025، لكن سيحصل ميسي على خيار يمنحه الحق في فسخ التعاقد في يونيو 2024.

يذكر أن ميسي رحل عن صفوف برشلونة في موسم 2021 مجانا بعد توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي الكتالوني وانتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

المصدر: instagram/luissuarez9