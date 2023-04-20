تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

يسعى مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة لصفقة استعادة أسطورة النادي ليونيل ميسي، وإيجاد حل للعقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يمكنه تسجيل ميسي بربع الراتب الأخير الذي حصل عليه من نادي برشلونة في موسم 2020-21، والذي بلغ نحو 100 مليون يورو إجمالا، وهذا يعني أنه يمكن ضمه في موسم 2023-24 بعقد قدره 25 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن راتب ميسي الصافي مع برشلونة سيصل إلى حوالي 13 مليون يورو، وهو تقريبا نفس المبلغ الذي يتقاضاه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

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ويجب على نادي برشلونة، من أجل تنفيذ هذه الخطة والتعاقد مع ميسي بهذا الراتب، خفض كتلة رواتب الفريق وتحسين ميزانية اللعب المالي النظيف من خلال بيع اللاعبين أو تخفيض العقود السارية.

وكشف التقرير أيضا عن مدة العقد المقترحة، حيث يعرض نادي برشلونة على ميسي عقدا لمدة عامين، حتى يونيو 2025.

لكن من ناحية أخرى، هناك حديث عن عقد بنظام "1+1"، أي أنه يمكن أن يملك ميسي خيار إنهاء العقد في يونيو 2024 إذا أراد ذلك، وألا يخوض الموسم الثاني في حال العودة إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتم تقديم العرض للرابطة من أجل مراجعته والموافقة عليه تطبيقا لمبدأ اللعب المالي النظيف.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي ناد دون الحصول على موافقة باريس.



يذكر أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانا في صيف 2021، بسبب فشل تسجيل عقده مع برشلونة، بعد سنوات مليئة بالإنجازات الفردية والجماعية.

المصدر: "وسائل إعلام"