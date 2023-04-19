ميسي يفصح لنجوم برشلونة عن موقفه من العودة لـ"البارسا"

كشف تقرير صحفي إسباني، أن كل من في برشلونة، يتمنى رؤية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد بقميص الفريق الكتالوني.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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وينتهي عقد "البرغوث" مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ميسي لا يزال على اتصال بالعديد من زملائه السابقين في برشلونة، وفي محادثات خاصة بينهم ترك احتمال عودته للفريق الكتالوني قائما.

وأشارت إلى أن نجوم برشلونة سيسعدون برؤية ميسي بالقميص رقم 10 في "البارسا" من جديد، خاصة وأنه أثبت خلال مونديال قطر، أنه ما زال قادرا على صنع الفارق.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن مدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز والذي سبق له اللعب مع ميسي في النادي الكتالوني، سيكون أول من يرحب بالنجم الأرجنتيني، خاصة بعدما كشف صراحة أنه يرغب في العمل مع ليو مرة أخرى، كما أيد نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي عودة "البرغوث" من جديد.

المصدر: وكالات