الهلال السعودي يصدم جماهيره بموقفه بعد "حركة رونالدو الخادشة للحياء"

طالبت جماهير الهلال السعودي إدارة ناديها برد فعل حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر "الخادشة للحياء" في ديربي الرياض، لكن موقف "الزعيم" جاء عكس ما توقعه الجميع.

وتوقعت جماهير الهلال أن تسلك إدارة ناديها برئاسة فهد بن نافل الطرق القانونية لرد حقها، لكن صحيفة "الشرق الأوسط" أوضحت أن الهلال لم يتقدم بأي شكوى ضد النجم البرتغالي قائد النصر، في موقف يعد صادما لجماهيرها.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير والذي انتهى بخسارة النصر 0-2 أمام الهلال، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي والذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.

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ولم يصدر عن اللجنة إلا عقوبة وحيدة ضد النصر، وهي تغريم "العالمي" 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، بمنأى عن واقعة رونالدو.

ولم تصدر لجنة الانضباط أي عقوبة بحق رونالدو، كون الواقعة لم تنقل عبر الناقل التليفزيوني الرسمي للمباريات، إذ لا تلتفت إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النصر تجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي خلف الاتحاد، بينما ارتفع رصيد الزعيم للنقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

المصدر: "وسائل إعلام"