لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تصدر أحكامها وتحسم أمر "واقعة رونالدو"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، الذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.

وانتهى ديربي الرياض بفوز "الزعيم" 2-0، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، لكن الجدل لم يكن في خسارة "العالمي".

إذ شهدت المباراة جدلا كبيرا حول البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، سواء واقعة تدخله العنيف وكأنه مصارع، على الكولومبي جوستافو كوييار، لاعب وسط الأزرق، أو فعلته الخادشة للحياء أمام جماهير المنافس، لم يتصدر اللجنة إلا عقوبة وحيدة ضد النصر.

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وقررت اللجنة تغريم "العالمي" 15 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قمت بالهتاف بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، التي خسرها الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل.

وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة السعودية، سلوك رونالدو بعد لقاء الهلال، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبة على النجم البرتغالي.

يذكر أن اللجنة لم تعاقب رونالدو في واقعة الحركة الخادشة للحياء، كونها لا تعتمد إلا اللقطات المنقولة عبر الناقل التلفزيوني الرسمي للمباريات، ولا تنظر للمقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وكالات"