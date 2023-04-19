إنتر يزيح بنفيكا ويضرب موعدا مع ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال

بلغ إنتر الإيطالي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-3 الأربعاء على ملعب "سان سيرو" وذلك بعد فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

وسجل نيكولو باريلا، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ومواطنه خواكين كوريا، أهداف إنتر في الدقائق 14، و66، و78 تواليا، وأحرز فريدريك أورسينس (38)، وأنطونيو سيلفا (86)، وبيتار موسى (90+5) أهداف بنفيكا.

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ويلتقي إنتر مع جاره في المدينة الواحدة ميلان في الدور نصف النهائي بعد أن تخطى الأخير مواطنه نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز عليه 1-0 ذهابا ثم تعادله معه 1-1 إيابا.

المصدر: وكالات