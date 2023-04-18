التشكيلة الأساسية لموقعة تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه تشيلسي المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر أنشيلوتي الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينغا.

خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريغو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

أما المدير الفني لنادي تشيلسي، الإنجليزي فرانك لامبارد، فاختار التشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فوفانا - تياغو سيلفا - تشالوباه.

خط الوسط: جيمس - كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - كانتي - كوكوريلا - جالاجير.

خط الهجوم: هافيرتز.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

المصدر: RT