استبعاد روسيا من منافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد 2024

لم يسمح الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، للمنتخب الروسي للرجال بالمشاركة في التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام 2024.

وقال "فيبا" في بيان نشره يوم الثلاثاء على موقعه: "بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة السلة عدم السماح لفريق الرجال الروس بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد لعام 2024".

واتخذ هذا القرار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسيحل المنتخب البلغاري بدلا من المنتخب الروسي في التصفيات، باعتباره الفريق الأوروبي التالي الأفضل تصنيفا.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: sportbox.ru