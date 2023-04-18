بعد استبعاد إندونيسيا بسبب إسرائيل.."فيفا" يكشف البلد المضيف لكأس العالم للشباب 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، عن منح الأرجنتين حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، على أن تنطلق في تاريخ 20 مايو وحتى 11 يونيو من العام الجاري.

وأوضح "فيفا" أن اختيار البلد الواقع في أمريكا الجنوبية جاء بعد استبعاد المضيف الأصلي، إندونيسيا، إضافة للعرض المقدم من الاتحاد الأرجنتيني والذي لاقى قبولا عقب تفتيش ميداني قام به وفد الاتحاد الدولي لأماكن البطولة المقترحة والبنية التحتية المرتبطة بها.

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وسبق للأرجنتين وأن احتضنت نهائيات مونديال الشباب عام 2001، فيما توج منتخب "التانغو" باللقب 6 مرات.

وجرد "فيفا" إندونيسيا من حق استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو: "يسعد الاتحاد أن يعلن أن نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 20 سنة ستقام في الأرجنتين، إذ يفتح موطن أبطال العالم أبوابه أمام نجوم الغد في كرة القدم العالمية".

وأضاف إنفانتينو: "أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني ولا سيما رئيسه كلاوديو تابيا، وكذلك السلطات الحكومية، على التزامهم باستضافة هذا الحدث الرائع في مثل هذا الإخطار القصير".

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023:

البرازيل، الإكوادور، كولومبيا، الأوروغواي، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، إسرائيل، سلوفاكيا، تونس، السنغال، جامبيا، نيجيريا، غواتيمالا، هندوراس، أمريكا، جزر فيجي، نيوزيلندا، أوزباكستان، العراق، الدومينيكان، كوريا الجنوبية، اليابان.

وسيشارك منتخب الأرجنتين في مونديال 2023 للشباب، محل منتخب إندونيسيا.

المصدر: "وكالات"