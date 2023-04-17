أول رد من طليقة حكيمي على أنباء عدم حصولها على نصف ثروة النجم المغربي

لا تزال تداعيات طلاق أشرف حكيمي ووهبة عبوك تشغل الصحافة العالمية، خاصة بعد الحديث عن عدم تمكن الأخيرة من الحصول على نصف ثروة طليقها بعدما تبين بأنه سجل كل أملاكه باسم والدته.

وشرعت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية مؤخرا في إجراءات الانفصال عن لاعب كرة القدم المغربي المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

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وبحسبما ورد، فقد طلبت هبة عبوك، 36 عاما، الحصول على نصف ممتلكات حكيمي (23 عاما)، لكنها صدمت عندما اكتشفت أن كل ما يمتلكه هو باسم والدته.

ونشرت الممثلة الإسبانية-التونسية خلال الساعات الماضية، عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" ما يمكن اعتباره ردا على ما أشيع عن عدم حصولها على نصف ثروة طليقها، حيث كتبت: "تذكروا، لا يمكنكم التحكم في كل شيء في الحياة، بل يمكنكم التحكم في كيفية تفاعلكم معها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الحالية وتأكدوا أن الكون يساندكم".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه على الرغم من حقيقة أن حكيمي هو أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يتقاضى مليون يورو شهريا، إلا أن ثروته وممتلكاته كلها باسم والدته، وهو قرار اتخذه منذ سنوات عديدة.

المصدر: "ماركا"