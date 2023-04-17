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برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه روبرتو

الرياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة لاعبه روبرتو
AP
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن لاعب خط وسطه سيرجي روبرتو الذي أصيب خلال التعادل السلبي مع خيتافي ضمن منافسات الدوري أمس الأحد، يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر"، إن اللاعب الذي خرج في الدقيقة 18 من المباراة شاكيا من آلام في مؤخرة الفخذ الأيسر، خضع لاختبارات طبية صباح يوم الاثنين وأظهرت معاناته من تمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

ولم يشر النادي إلى مدة غياب روبرتو التي "تعتمد على تطور" الإصابة.

ويستعد برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن غريمه وأقرب ملاحقيه ريال مدريد، لمواجهة فريق العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث (فارق 13 نقطة) في المرحلة الثلاثين من "الليغا" الأحد المقبل.

المصدر: fcbarcelona.com

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