رسميا.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا حول قرار عزل مرتضى منصور

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، بيانا لتوضيح الموقف القانوني لرئيس الزمالك مرتضى منصور، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعزله من رئاسة النادي.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة، الذي أصدرته اليوم الأحد، ما يلي: "في ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادي الزمالك استنادا على ما ورد بتلك الدعوى القضائية.

وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادي الزمالك، أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.

ورغم أنه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربع دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري في ذات الشأن.

فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي".

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وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

المصدر: وكالات