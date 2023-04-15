 
مباشر

شاهد.. مفاجأة "مونزا" الكبرى في ميلانو!

الرياضة

شاهد.. مفاجأة
AP /Antonio Calanni
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4t8

فجر نادي مونزا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق إنتر ميلان في عقر داره (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق مونزا المتواضع بالفضل في انتصاره لمدافعه لوكا كالديرولا الذي أحرز الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

إقرأ المزيد
شاهد.. ميلان يكتوي بهدف صاعق
شاهد.. ميلان يكتوي بهدف صاعق

وتعرض فريق إنتر ميلان للهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات مقابل تعادل واحد، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

في المقابل، حقق نادي مونزا انتصاره الأول في آخر 5 مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا