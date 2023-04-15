شاهد.. مفاجأة "مونزا" الكبرى في ميلانو!

فجر نادي مونزا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق إنتر ميلان في عقر داره (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق مونزا المتواضع بالفضل في انتصاره لمدافعه لوكا كالديرولا الذي أحرز الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

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وتعرض فريق إنتر ميلان للهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات مقابل تعادل واحد، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

في المقابل، حقق نادي مونزا انتصاره الأول في آخر 5 مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT