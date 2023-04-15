شاهد.. ميلان يكتوي بهدف صاعق

سقط فريق ميلان في فخ التعادل أمام مضيفه بولونيا (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصعق مهاجم بولونيا، نيكولا سانسوني، الضيوف بهدف سريع أحرزه بعد مرور 33 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك لاعب خط الوسط توماسو بوبيجا التعادل "للروسونيري" عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "ريناتو دال آرا - Stadio Renato dall'Ara" بمدينة بولونيا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن سانسوني عادل رقم الفرنسي غريغوري ديفريل، ليصبح اللاعب صاحب الهدف الأسرع في شباك ميلان بالدوري الإيطالي منذ أن بدأت الشبكة في جمع البيانات بموسم (2004-2005).

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أن سانسوني وديفريل هزا شباك ميلان، بعد مرور 33 ثانية على صافرة البداية.

واكتفى فريق ميلان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة جاره اللدود انتر ميلان أمام ضيفه مونزا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما رفع نادي بولونيا رصيده إلى 44 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT