بوفال يفند تصريح "دموع كريستيانو"

نفى الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب نادي الريان القطري، التصريح المتداول بشكل واسع على لسانه، بخصوص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وزعمت العديد من التقارير بأن بوفال، قال: "كريستيانو رونالدو ذرف الدموع بعد انتصارنا على البرتغال في مونديال 2022، ومع احترامي له، استمتعت برؤيته وهو يبكي، على أن نبكي نحن".

ونشر بوفال صورة من صحيفة "سبورت" الإسبانية على خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، تظهر رونالدو في لحظة بكاء بعد خروج منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، على يد المنتخب المغربي، وعليها عنوان عريض يقول: "بوفال سعيد ببكاء رونالدو".

وأكد الدولي المغربي أن هذا العنوان يدخل في سياق الأخبار الكاذبة، كما طالب المغربي، بتوخي الأمانة في نقل تصريحاته الصحفية، قائلا: "من فضلكم لا تشوهوا تصريحاتي".

instagram/sofianeboufal_19/

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وشارك بوفال متابعيه بمقطع فيديو من مقابلته الصحفية مع قناة "الكاس" القطرية، عبر خاصية "ستوري" أيضا، حيث قال: "مع كامل الاحترام لكريستيانو رونالدو، كنت أفضل أن يبكي هو ولا نبكي نحن، بالأحرى كنا سعداء بإنجازنا غير المسبوق".

ولم يتضمن تصريح المغربي بأنه كان سعيدا أو مستمتعا ببكاء النجم البرتغالي، بل تحدث فقط عن فرحته بتحقيق التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، عندما طلب منه محاوره التعليق على لقطة بكاء رونالدو بعد خروج البرتغال من المونديال بعد صافرة نهاية مباراة المغرب.

المصدر: وسائل إعلام