مصرع سائق خلال تجارب رالي كرواتيا

لقي السائق الإيرلندي كريغ برين، مصرعه جراء تعرضه لحادث أثناء خوضه تجارب رالي كرواتيا، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات المقرر إقامتها من 20 حتى 23 أبريل الجاري.

وقال فريق كريغ برين سائق "هيونداي موتورسبورت" في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن يؤكد فريق هيونداي موتورسبورت أن السائق غريغ برين فقد حياته اليوم في حادث أثناء تجارب مخصصة لرالي كرواتيا".

وأضاف الصانع الكوري الجنوبي: "خرج الملاح (الإيرلندي) جيمس فولتون سالما من هذا الحادث الذي وقع بعد الظهر"، مشددا على "عدم تقديم أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW — hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023

FIA President Mohammed Ben Sulayem: “On behalf of the FIA, I extend sincere condolences to the family & friends of Craig Breen following his passing during a private testing accident. Our thoughts & prayers are with his loved ones & the Rally community at this difficult time.” pic.twitter.com/kuIugu51qt — FIA (@fia) April 13, 2023

وحل كريغ برين المتحدر من "واترفورد" والبالغ من العمر 33 عاما، في المركز الثاني في رالي السويد الذي شكل الجولة الثانية من البطولة العالمية وأقيم في فبراير الماضي، علما بأنه كان يخوض هذا العام برنامجا جزئيا مع الصانع الكوري الجنوبي.

وكان يحتل المركز السادس في الترتيب العام لبطولة العالم للراليات برصيد 19 نقطة قبل رالي كرواتيا.

وصعد الإيرلندي 9 مرات إلى منصة التتويج في الجولات العالمية "دبليو آر سي"، بين عامي 2016 و2023، حيث احتل المركز الثاني 6 مرات والثالث 3 مرات.

وأنهى كريغ برين بطولة العام الماضي في المركز السابع في الترتيب العام للسائقين، وصعد مرتين إلى المنصة في راليي مونتي كارلو محتلا المركز الثالث، وإيطاليا في المرتبة الثانية.

المصدر: وكالات