الحكم بالسجن على وسام بن يدر مع غرامة مالية

تلقى مهاجم نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، وسام بن يدر، لاعب إشبيلية الإسباني السابق، أنباء غير سارة يوم أمس الثلاثاء، بعدما حكم عليه بالسجن من قبل القضاء الإسباني.

وأصدرت محكمة إسبانية حكما على وسام بن يدر، بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريم اللاعب بمبلغ قدره (133799) يورو بسبب تهرب ضريبي خلال الفترة التي قضاها مع نادي إشبيلية.

ونادرا ما يتم قضاء عقوبة السجن في إسبانيا في الأحكام التي تقل مدتها عن عامين، طالما كانت الجريمة لا تنطوي على عنف والمتهم لم تتم إدانته من قبل.

وصدر الحكم بعد توصل دفاع وسام بن يدر إلى اتفاق مع القاضي وسلطات الضرائب.

وأخفق بن يدر الذي لعب مع إشبيلية الإسباني خلال الفترة ما بين عامي (2016 و2019)، في دفع الضرائب المستحقة في الوقت المحدد عام 2017، وفقا لوثائق مقدمة للمحكمة مؤرخة في التاسع من مارس، وتم الكشف عن تفاصيلها اليوم الثلاثاء.

وجاء في وثيقة أن المهاجم الفرنسي دفع (225323) يورو كضرائب متأخرة بطلب من مصلحة الضرائب، لكن المبلغ لم يشمل فوائد حصل عليها إضافة لعدم إعلانه عن عقد رعاية مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية.

ودفع بن يدر لاحقا مبلغ 51007 يورو، لاحتساب هذه المبالغ إضافة للفائدة.

وواجه لاعبون مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ودييغو كوستا قضايا ضريبية في إسبانيا، ووافقوا جميعا على دفع غرامات ضخمة مقابل التسوية.

المصدر: وسائل إعلام