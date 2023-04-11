لاعب العين السعودي يثير الجدل بارتداء نظارة عقب طرده أمام الأهلي

أثار ياسين حمزة لاعب العين الجدل بعد طرده أمام الأهلي، الاثنين، في الجولة الـ28 من دوري "يلو" السعودي لكرة القدم.

وبعد طرد ياسين حمزة في الدقيقة 77 ارتدى اللاعب نظارة في نفق الملعب المؤدي لغرف تبديل الملابس، ما أثار غضب جماهير النادي الأهلي التي رأت في تصرفه سخرية من حكم المباراة بأنه لا يرى جيدا.

فيديو : لاعب الاتحاد السابق ياسين حمزة يقوم بلبس النظارة مما يستفز لاعبي الاهلي 🕶️ .



pic.twitter.com/HcKQM4xx29 — المدرج | الذهبي (@A1modrj) April 10, 2023

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وهناك هتاف شهير بين جماهير قطبي جدة الأهلي والاتحاد هو "دنيا دوارة إلبس نظارة"، في إشارة إلى تأخر مركز أي منهما في جدول ترتيب الدوري، حيث مر الناديان بفترات متباينة من النجاح والتراجع خلال السنوات الأخيرة.

وياسين حمزة هو لاعب سابق في نادي الاتحاد غريم الأهلي في مدينة جدة، ومتصدر دوري المحترفين السعودي حاليا بفارق 3 نقاط أمام النصر.

وعن سبب ارتدائه النظارة قال حمزة: "عندي نقص نظر، وهذه نظارة طبية وليست شمسية، وليس لدي إشكالية مع جمهور الأهلي".

وسجل ماركوس أمارال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 90 من ضربة رأس.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 58 نقطة من 27 مباراة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وبات قريبا للغاية من العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الأولى.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"